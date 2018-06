Wolkbreuk boven Zuidoost-Brabant: veel straten onder water

Het KNMI had eerder op de dag al code geel afgekondigd voor Brabant. Bij de brandweer komen veel meldingen binnen van ondergelopen straten en kelders.



De meeste meldingen van wateroverlast komen momenteel uit Mierlo. Daar zijn verspreid door het dorp straten ondergelopen. De brandweer is druk in de weer om putten te openen en pompen aan te sluiten, om het water sneller te laten weglopen.



,,Het ging echt enorm te keer'', zegt Jorgen Sweelssen, die aan de Luchen in Mierlo woont. ,,Het stond in no time helemaal blank. De riolering is goed. Maar die kan al dat water zo snel niet verwerken.''



Onder andere in de Tierelayshoeve in Helmond en de Tweevoren in Nuenen is sprake van wateroverlast. Ook uit Eindhoven komen aan het begin van de avond steeds meer meldingen van flinke regen en ondergelopen straten, onder andere aan het Wilhelminaplein en het Stratumseind.