Wonen in het oude herenhuis van een textielbaron: ‘We horen weleens dat dit het mooiste pand van Helmond is’

GGzE-cliënt sloeg medepa­tiënt dood met een halter­staaf

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een opmerking over de Koran was de aanleiding voor de geweldsexplosie die een 57-jarige cliënt van de GGzE het leven kostte. Dat is de lezing van de dader. Hij sloeg het slachtoffer meerdere malen met een halterstaaf op het hoofd.