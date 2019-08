Wonen naast het spoor: Helmondse ‘spoorcam’ mag niet inkakken

Oprichter Henk Heerkens van De Hilt in Helmond overleden: ‘Hij ging op de motor de gezinnen langs’

13 augustus HELMOND - Hij begon in de zomer van 1972 met één leerling. Oprichter Henk Heerkens van De Hilt in Helmond, toen nog ZMOK-school genoemd (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen), ging zelf op de motor langs de gezinnen om ouders te overtuigen dat hun kind op zijn plaats was op zijn school. Na de kerstvakantie waren er al 24. Tot aan zijn pensioen bleef Heerkens directeur. Afgelopen zaterdag overleed hij, onverwacht, op 78-jarige leeftijd.