Woning aan Scheerderhof in Helmond gesloten, vanwege hennepplantage

Londen onbereik­baar, dus moet Frank zijn kaartjes voor de EK-finale verkopen

9 juli DEURNE - Het is de droom van bijna elke voetballiefhebber: het bijwonen van een finale van een EK of WK. Deurnenaar Frank Teeuwen was twee jaar in de veronderstelling dat het ervan zou komen. Hij zou zondagavond samen met zijn vader aanwezig zijn op Wembley. Maar corona gooit roet in het eten.