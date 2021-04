Woning gesloten in Helmond, na vondst heroïne, cocaïne en ‘andere zaken’

Zelftesten vliegen de winkels uit; ‘Mensen willen extra zekerheid’

9 april EINDHOVEN - Vanaf zaterdag biedt ook het Kruidvat hem aan en kan je hem dus bijna overal kopen: de zelftest voor corona. Met een negatieve uitslag mag je niet opeens knuffelen met oma of naar een evenement. En toch gaan de testen bij Zorg-Discounter de Kempen in Waalre als zoete broodjes over de toonbank.