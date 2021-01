Woning Heistraat Helmond vier maanden dicht na vondst heroïne

Buurtpre­ven­tie stokt in Helmond: ‘Het wordt toch vaak gezien als matennaaie­rij’

15 januari HELMOND - Ze zijn van belang in de strijd tegen overlast en criminaliteit, maar het gaat in Helmond niet de goede kant op met de buurtpreventieteams. Een aantal is nog nauwelijks actief. „Mensen worden angstig.”