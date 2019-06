Woning in centrum van Helmond dicht vanwege vondst 112,1 gram cocaïne

Groente­tuin voor minima in Hel­mond-West heropent na uitbrei­ding

10:00 HELMOND - Ecotuin De Gezonde Riddertjes in Helmond-West heropent zaterdag 29 juni. De moestuin is in omvang verdubbeld naar zo’n zeshonderd vierkante meter, is opnieuw betegeld, heeft een nieuw entreebord gekregen en een nieuw net om vogels weg te houden.