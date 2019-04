Woning in Helmond dicht vanwege vondst 145 wietplanten

Informatie­bij­een­komst in Helmond: ‘Uitwendige 3-D borstpro­the­se kan veel vrouwen helpen’

7 april MIERLO/HELMOND - Lekkende implantaten, slecht op de littekens zittende protheses: wie als vrouw door kanker een of twee borsten is kwijtgeraakt weet erover mee te praten. De verwachtingen over de nieuwste ontwikkeling in borstzorg - 3D-borstprotheses - zijn daarom hoog. In Helmond vindt binnenkort een informatiebijeenkomst over het onderwerp plaats.