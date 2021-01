Woning Wolfstraat Helmond voor drie maanden dicht na vondst hennep

Wie zat in 1964 in de examenklas van dit Eindhoven­se pensionaat?

23 januari EINDHOVEN- De examenklas van het pensionaat aan de Kruisstraat in Eindhoven, staat bij de foto. Maar was het pensionaat niet gevestigd aan de Hemelrijken? Wie kan het ons vertellen en heeft er nog verhalen over het pensionaat of deze foto? Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.