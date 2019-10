Woningbouw aan Torenstraat in Helmond bijna hervat

Papierinza­me­laar De Vries in Helmond failliet, toekomst familiebe­drijf ongewis

23 oktober HELMOND- Papierrecylingbedrijf De Vries in Helmond is failliet. De rechtbank sprak dinsdag het faillissement uit. Eigenaar Olivier de Vries bestudeert samen met curatoren de precieze gevolgen. Hij kan nog niet zeggen of het bedrijf helemaal stopt of in een andere vorm doorgaat.