Woningbrand Mariahout: ‘Voor ik uit het huis vluchtte, heb ik mijn chihuahua's buiten gezet’

De woningbrand in Mariahout had veel erger kunnen uitpakken, als een groep voorbijgangers Arno Hurx en zijn vrouw niet binnen een paar minuten had gewekt. Een in de brand gevlogen stapel hout zorgde voor vlammen tot aan het dak van het huis.

Een half uur na de brand staat Hurx met een blikje Red Bull op de stoep te kijken naar hoe de brandweer het vuur blust. De stapel hout is zwartgeblakerd, en een uur na de brand rookt het nog hevig aan het Meerven in Mariahout. Het moet ontzettend warm zijn geweest, vertelt de leidinggevende brandweerman. Door de hitte sloeg de brand over naar de woonkamer, waar het bankstel al vlam had gevat. ,,Zeven minuten later, en je hebt kans dat de hele kamer in brand staat.’’

Zo ver kwam het niet, en dat is te danken aan een groep jonge voorbijgangers. Zij riepen Hurx en zijn vrouw uit bed toen ze de stapel hout in de brand zagen staan, met veel vuur tot gevolg. Hetzelfde groepje belde het alarmnummer om veel erger te voorkomen.

Eenmaal uit zijn bed bracht Hurx eerst drie chihuahua's in veiligheid door ze in de tuin te zetten, bij nog drie andere honden. Daarna vluchtte het echtpaar zelf naar buiten. Daar zagen zij hoe de houtstapel in brand stond en ook dat hun carport in vlammen opging. Ook een oude tractor, die Hurx gebruikt voor het werk met paarden, ging verloren. ,,Maar ik ben blij dat het huis redelijk bespaard is gebleven‘’, zegt hij.