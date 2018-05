Woningen en hotelkamers ontruimd bij brand op dakterras in Helmond

De brand begon volgens officier van dienst Gaby Peeters bij een lounge set op het terras in de smalle straat naast stadskerk Sint-Lambertus. Dat was op het plat dak bij de woning van de Helmondse ('nee, geen naam in de krant') die ook in de Kerkweg op straat staat. ,,Er is hout gestookt in een vuurkorf, maar die was zondagavond toen ik naar bed ging gewoon uit", zegt zij.