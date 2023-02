Woningen in oude Helmondse school klaar

LIVE | PSV wil revanche nemen op FC Emmen en daarmee de kwartfina­le van de beker bereiken

• Bij PSV keert Olivier Boscagli terug in de selectie, Obispo is er niet bij door zijn rode kaart. • Dik twee weken geleden speelde PSV al tegen FC Emmen. De Eindhovenaren verloren pijnlijk op de Oude Meerdijk. • PSV versloeg in de vorige ronde Sparta Rotterdam (0-2). Emmen was te sterk voor VVV-Venlo (2-3).

17:15