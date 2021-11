Woningen op oude sportvelden Rijpelberg en plek voormalig Vakcollege in Helmond-Noord

HELMOND - Het voormalige tennispark in de Rijpel is in beeld voor woningbouw. Hetzelfde geldt voor de grond in Helmond-Noord waar het oude Vakcollege staat. Het stadsbestuur wil een half miljoen uittrekken voor de voorbereidingen.

Het is niet verrassend dat er plannen gemaakt worden voor woningbouw op deze locaties. De stad zit te springen om extra huizen. De ambitie is 800 nieuwe woonruimtes per jaar op te leveren. Uitbreidingslocaties zijn er amper nog. In bestaande wijken wordt daarom gezocht naar vrije ruimtes en terreinen die een nieuwe invulling kunnen krijgen.

Tennisclubs samengevoegd

De tennisbanen van ’t Lôbke aan de Nemerlaerhof zijn verlaten sinds 2019. De vereniging is toen samengegaan met tennisclub ’t Trambaantje in Brouwhuis. De grond is eigendom van de gemeente Helmond.

Er is 150.000 euro nodig om het oude tennispark in orde te maken voor woningbouw en de bestemming te veranderen van ‘sport’ naar ‘wonen’. Ook een voetbalveld van Sportpark Rijpelberg wordt in de plannen betrokken. Dat wordt al een tijd niet meer gebruikt.

Campus De Braak

Het stadsbestuur vraagt de gemeenteraad 344.000 euro vrij te maken om nieuwe plannen mogelijk te maken op het schoolterrein op Ruusbroeclaan 149, het voormalige Vakcollege. Deze locatie is een van de drie waar schoolgebouwen staan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en die door de realisatie van Sport- en Beleef Campus De Braak in handen komen van de gemeente. De opbrengsten van de ontwikkeling van dit perceel komen ook ten goede aan de ontwikkeling van De Braak.

Zodra de gebouwen officieel zijn overgedragen aan de gemeente, wil het stadsbestuur ze slopen. De aanwezigheid van vleermuizen kan voor vertraging zorgen. Pas na een gedegen onderzoek in de periode mei tot oktober volgend jaar is te zeggen of de dieren er inderdaad wonen.

Bedrijventerrein Varenschut-Noord

Voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Varenschut-Noord wil het stadsbestuur ook extra geld. Eind vorig jaar is al een ton beschikbaar gesteld. Nu wordt de gemeenteraad gevraagd daar 580.000 euro bij te doen. Er blijkt meer geld nodig voor plannenmakerij, onderzoeken en procedures.

Helmond wil zoveel mogelijk hectaren nieuwe bedrijfsgrond creëren. Ook hier geldt dat de vraag groot is en het aanbod nihil. Niet alle grond voor het nieuwe bedrijventerrein Varenschut-Noord is in handen van de gemeente. Maar wie zijn perceel wil verkopen, moet dat voortaan wel eerst aan de gemeente aanbieden. Voor tien stukken grond bij de Kanaaldijk Z.O., Keersluisweg en de Aa geldt het voorkeursrecht gemeenten.

Het uitgangspunt is ook bij deze ontwikkeling de zogenoemde voorbereidingskosten uiteindelijk terug te verdienen met de verkoop van kavels.