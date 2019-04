Woningen op plek PNEM-gebouw Helmondselaan in Helmond

HELMOND - Het gaat echt gebeuren: het vervallen PNEM-gebouw aan de Helmondselaan maakt plaats voor woningen. Woonpartners wil samen met de buurt praten over het ontwerp. Een planning is er nog niet.

Na bijna dertien jaar van leegstand en verval gloort er een nieuwe toekomst voor de hoek van de Helmondselaan en de Abdijlaan in Helmond-Noord. Het oude PNEM-gebouw wat daar staat, maakt plaats voor woningbouw.

Woningcorporatie Woonpartners is met ‘een ontwikkelaar’ in gesprek om het pand te slopen. Op het vrijkomende terrein van ongeveer een hectare moeten huizen komen. Daarvoor is volop plek. Achter het PNEM-gebouw ligt een flink grasveld. Nog dit jaar wil Woonpartners met een voorstel komen.

Buurt praat mee

Dat voorstel is nog allesbehalve concreet. Het is de bedoeling, dat inwoners van de wijk gaan meepraten over de invulling. „We willen graag bijdragen aan een gezonde wijk", vertelt Patrick van Lierop, asset manager voor Woonpartners. „Dat is een brede vraag, waarover de wijk mag meepraten. Wij horen graag waar behoefte aan is. Hoogbouw? Groen? We horen het graag.”

Met het plan verdwijnt na lange tijd een doorn in het oog van veel omwonenden. In oktober 2006 ging de deur van het pand op slot. ROC Ter AA stopte toen met het gebruik ervan als sporthal. In het verleden deed het dienst als station voor stroommaatschappij PNEM. In de loop der jaren raakte het gebouw in verval en was veelvuldig doelwit van vandalisme. Het ROC is eigenaar, maar kreeg het gebouw al die tijd niet gesleten aan een koper.

Zorgen in de buurt

De buurt is blij met de aankondiging van Woonpartners, maar er leven ook zorgen. „Wij hopen dat het snel gaat”, zegt Kees Lütkemeijer, die aan de Helmondselaan woont. „We vrezen dat het anders wéér vijf tot tien jaar gaat duren. Ook hopen we dat er niet alleen hoogbouw komt, maar ook veel groen.” Die zorgen en wensen heeft de straat onlangs per brief kenbaar gemaakt aan het ROC, de gemeente en Woonpartners.