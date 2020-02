Woonpartners verbouwt eigen huis in Helmond voor drie miljoen euro

Woonpartners trekt ruim drie miljoen euro uit voor het opknappen. Het woonbedrijf voelt een zekere noodzaak om nu te handelen. ,,Elk kantoorpand dat groter is dan honderd vierkante meter, moet vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben”, zegt Bas Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners. ,,Dat is wettelijk verplicht. In 2030 is de wetgeving nog wat strenger, dan moet je energielabel A hebben. Dus gaan we het nu in een keer goed doen.”