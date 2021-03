Woonplicht voor kopers Helmondse nieuwbouw komt er snel

HELMOND - Hoe lang een koper zelf in zijn nieuwe woning moet blijven zitten en hoe hoog de boete wordt als-ie zijn huis toch snel doorverkoopt staat nog niet vast. Duidelijk is wel dat Helmond zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht invoert.

De details moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is voor 1 juli een zogenoemde zelfbewoningsplicht te hebben in de stad. Wie nieuwbouw of een kavel koopt, moet er zeker een paar jaar zelf gaan wonen. Dit moet voorkomen dat beleggers betaalbare woningen wegkapen en duurder doorverkopen of aanbieden tegen soms pittige huurprijzen.

Het gros van de politieke raadsfracties in Helmond zegt volmondig ja tegen zo’n maatregel, zeker voor nieuwe woningen onder de Nationale Hypotheek Garantie-waardegrens (325.000 euro). Over de voorwaarden van de nieuwe regels verschillen de partijen hier en daar nog van mening.

Familieleden helpen

Moet een koper minimaal drie of vijf jaar blijven wonen? De meerderheid neigt naar vijf. Wordt de boete bij snelle doorverkoop een percentage of een vast bedrag van 50.000 euro? Tien procent van de verkoopwaarde lijkt de meesten redelijk. En voor wie en wanneer kunnen uitzonderingen worden gemaakt? Vooral daar wordt wisselend over gedacht. Een scheiding, verhuizing naar het buitenland, een dochter of broer helpen worden in ieder geval als goede redenen aangemerkt.

Ook voor bestaande huizen?

Van een aantal partijen mag de maatregel een stapje verder gaan om zo ook bestaande woningen te ‘beschermen’ tegen speculanten. Bijvoorbeeld sociale huurhuizen die woningbouwverenigingen afstoten en dan in handen komen van beleggers die ze tegen forse huren aanbieden.

Met de wensen en opmerkingen van de raadsfracties kunnen woonwethouder Gaby van den Waardenburg en haar collega’s aan de slag om de maatregel in Helmond door de te voeren. Het besluit om zo’n zelfbewoningsplicht op te leggen is namelijk een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Van den Waardenburg heeft de fracties om inbreng gevraagd. Ze belooft ook bij ze terug te komen als het plan verder is uitgewerkt.

Niet of, maar hoe

Door een motie van de PvdA is het stadsbestuur gevraagd het invoeren van een zelfbewoningsplicht te onderzoeken. De partij is blij te zien dat nu iedereen voor het invoeren van de maatregel is; dat niet meer gediscussieerd hoeft te worden over of het gaat gebeuren, maar dat meteen gepraat wordt over hoe het ingevuld moet worden.