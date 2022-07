Workshop voor Laarbeekse professors in de dop

Eerste houten sociale huurhuizen die energie leveren in plaats van vragen in Mierlo

MIERLO - Na vertraging door rechtszaken komt er schot in de bouw van super duurzame huurhuizen van Compaen. In delen komen de eerste acht uit de timmerfabriek in Goirle naar Mierlo. Dan is ’t nog wachten op water en stroom.

