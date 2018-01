Wraakvader Mario Haazen uit Helmond opnieuw in de cel

DEN BOSCH/HELMOND - De Helmondse wraakvader Mario Haazen is eind vorig jaar tegen de zin van het OM even vrijgelaten uit de Vughtse gevangenis. Zijn straf van tien maanden , voor mishandeling van de Eindhovenaar die zijn dochter probeerde te verleiden, zat er toen grotendeels op. Hij zit inmiddels weer achter tralies en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers kreeg hem dinsdag bij een zitting van het Gerechtshof niet vrij.

Zowel het Openbaar Ministerie als het Gerechtshof zagen drie maanden geleden tot hun verbazing Mario Haazen als vrij man binnenlopen voor een procedurele zitting van een hoger beroep. Bedoeling was dat hij in voorarrest zat. Hij is later opgepakt en zit nu weer vast.

Dochter

Haazen (52) sloeg januari vorig jaar een man het ziekenhuis in, omdat die via internet als tiener een afspraakje wilde maken met Haazens dochter (14). Omdat de Helmonder zijn plannen niet onder stoelen of banken stak en, volgens het OM, met een schop op diens hoofd mikte, werd hij vervolgd wegens poging moord. Het OM eiste zes jaar cel. De rechtbank zag het als mishandeling en gaf hem tien maanden.

Die had hij in oktober vorig jaar voor het overgrote deel uitgezeten. Gevangenen worden dan terug de maatschappij in geleid. Eerst door werkprogramma’s wat uit kan lopen in huisarrest. Dat gebeurde ook met Haazen, hij kreeg uiteindelijk een enkelband.

Moordpoging

Het OM was echter in hoger beroep gegaan, ze blijft bij een moordpoging en wil een (veel) hogere straf. Tot veler verbazing kwam Haazen drie maanden geleden gewoon binnenwandelen. Dat was niet de bedoeling, wie van zo'n zwaar misdrijf wordt verdacht, blijft in de regel in voorarrest. Maar de gevangenis in Vught had hem vrijheden gegeven omdat zijn tien maanden er grotendeels opzat.

Gebruikelijk is dat een gevangenis eerst contact opneemt met het gerechtshof en het OM als er een beroep loopt, om te checken of vrijlating wel wenselijk is. Gezien het relatief kleine strafje dat Haazen uitzat, leek dat hier niet het geval en mocht hij rondlopen. 'Vught' zag niet dat het beroep niet om een simpele mishandeling ging maar om een poging moord.

Hete tranen