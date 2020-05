Wrakken niet naar buurman maar naar Ede; autosloper Weber boos op Helmond

Tommie Weber zag begin deze week per toeval dat een autosloper uit Ede een aantal auto's op kwam halen op de gemeentewerf in Helmond. Zijn bedrijf aan de Beemdweg zit al jaren récht naast die werf, vandaar dat Weber eens poolshoogte ging nemen. Voor zover hij wist, deed zijn bedrijf, inmiddels in handen van zoons Hendrik en Sjef, zaken met de gemeente. ,,Zo is het altijd gegaan. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er nu een bedrijf uit Ede helemaal naar Helmond komt rijden om die wrakken op te halen. Wij zijn nota bene de buurman”, zegt Weber gefrustreerd. ,,Zeker in deze tijd moet je als gemeente toch lokale ondernemers steunen.”