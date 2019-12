Yagkoubi, Letschert en De Rozario genomineerd voor titel Helmonder van het Jaar 2019

De titel gaat naar een persoon of instelling die zich verdienstelijk maakt voor de stad Helmond op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied. Dit jaar wordt voor de 25ste keer een Helmonder van het Jaar gekozen.

Yagkoubi is namens Nederland jongerenvertegenwoordiger voor de Verenigde Naties. In september sprak zij in New York tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de commissie die gaat over sociale, humanitaire en culturele zaken. Vorig jaar ontving ze van de jury van de Helmonder van het Jaar een eervolle vermelding voor haar werk.