‘Yuppen' in Helmond kiezen voor wonen in kantoor

De studio's en appartementen zijn gebouwd in het kantoorpand Trias, dat al jaren grotendeels leegstond. In het complex, gebouwd in 1995, zijn ook ING Bank en Ceulen Huidkliniek gevestigd. Het bedrijf City Apartments uit Apeldoorn kocht het pand en knapte de boel grondig op. ,,We hebben alles gestript. In totaal zijn we ongeveer een jaar aan het verbouwen geweest", zegt Melvin Link, namens het bedrijf. ,,De gemeente Helmond mogen we ook dankbaar zijn. De vergunningen waren snel rond. Ook zij zijn blij met deze transformaties."