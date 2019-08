Zaak Den Ouden in Helmond: een gebed zonder end

In de loop van 2012 ontstaan zorgen in de Helmondse wijk Brouwhuis. De firma Den Ouden wil op het nabijgelegen industrieterrein BZOB pluimveemest gaan verwerken tot organische mestkorrels. De wijk herinnert zich de geurhinder van Promest, een voorganger van Den Ouden. Maar volgens de nieuwe speler ontstaat ditmaal geen overlast, dankzij de nieuwste technieken.

Den Ouden gaat aan de slag en sluit in de herfst van 2013 een convenant met de wijkraad. Als Brouwhuizenaren hinder ondervinden van de mestfabriek, zal die direct actie ondernemen om het probleem te verhelpen. De klachten komen, zeker in de zomer van 2014. Den Ouden spreekt van kinderziektes in de techniek en belooft dat de stankproblemen snel zijn opgelost.

Als de overlast een jaar later weer een piek bereikt, wordt Den Ouden tijdelijk stilgelegd. De technische oorzaak van de hoge stankuitstoot wordt niet gevonden. Een paar maanden daarna blijkt uit een rapportage van de gemeente dat het aantal klachten van burgers over bedrijven in korte tijd vrijwel is verdubbeld. Met stip gestegen: geuroverlast in Brouwhuis.

Schoorsteen

Juli 2016: de onrust in de wijk neemt toe als duidelijk wordt dat Den Ouden zeven dagen per week wil gaan produceren. De provincie is bereid daarvoor een vergunning te verlenen als het bedrijf de schoorsteen op de fabriek verhoogt van 40 naar 50 meter.

Later dat jaar volgt een hoopgevende boodschap: tijdens kleinschalige tests met de zogeheten plasmatechniek slagen onderzoekers erin de stankuitstoot bij Den Ouden met 95 procent te reduceren. Geurdeeltjes worden in de schoorsteen geneutraliseerd met behulp van elektriciteit. Uiteindelijk moet een reductie met 98 procent mogelijk zijn, luidt de conclusie.

Helaas voor Brouwhuis staat de nieuwe techniek nog in de kinderschoenen. Het blijft stinken in de wijk. In het voorjaar van 2017 concludeert de Omgevingsdienst (de vroegere Milieudienst) dat Den Ouden het koolstoffilter in de schoorsteen niet tijdig vervangt. Er wordt gedreigd met een boete, maar het mestbedrijf is zich van geen kwaad bewust.

Teugels strakker

In het najaar trekt de provincie de teugels strakker. Den Ouden moet gaan onderzoeken op welke manieren de stankuitstoot omlaag kan. De beste optie zal worden uitgevoerd. In de praktijk komt er niks van terecht.

Begin 2018 komt de provincie met aanvullende eisen voor Den Ouden: het moet de schoorsteen aanpassen en mag alleen nog doordeweeks mestkorrels produceren. Het bedrijf vecht dat besluit aan bij de rechter, verliest en stapt naar de Raad van State. Het wil per se ook op zaterdagen produceren.