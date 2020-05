Zaïd uit Helmond: ‘Deze ramadan was eenzamer dan anders’

,,We hebben er het beste van gemaakt tijdens de ramadan, en dat doen we ook vandaag maar”, zegt Zaïd Jarboue uit Helmond. Je kan de twintiger, die in het dagelijks leven jongerenwerker is, met recht een positief ingesteld mens noemen. Zijn vrouw Celine (24) werd even daarvoor plots weggeroepen wegens ernstige privé-omstandigheden. Daarom kon ze ook niet op de foto. En daarom stond er ook nog geen zoetigheid op tafel. ,,Het is met een sisser afgelopen. Maar toch, het kan vandaag of morgen voorbij zijn, blijkt maar weer. Dus gaan we juist alsnog proberen te genieten van het Suikerfeest.”