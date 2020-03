Zanger Hans verrast Helmondse rolstoeltennisser Niels Vink met een auto. Nu nog een rijbewijs

‘Omloop’ op groot scherm in Helmond

11:47 HELMOND - Het peloton dokkert weer over de kasseien van de Haaghoek en de Berendries, de straffe wind doet het peloton in waaiers uiteenvallen en commentator Michel Wuyts raakt op de Vlaamse televisie nerveus omdat de Italiaan Trentin plooit, maar nog niet definitief breekt. Kortom, met het rijden van de Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad is het wielerpeloton op zaterdag weer uit zijn winterslaap ontwaakt. De koers was in Helmond op een groot scherm te volgen.