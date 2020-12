Zangworkshop van Babette Labeij is 'n lichtpuntje voor de Helmondse Musical

HELMOND - Na een tijd zonder voorstellingen en repetities, was er dit weekend eindelijk weer een lichtpuntje voor De Helmondse Musical Academy. Er vond zaterdag namelijk een zangworkshop van Babette Labeij plaats in het Speelhuis. Met strikte naleving van de regels, natuurlijk.

Door de Pleinzaal van het Speelhuis galmt pianomuziek. Daaroverheen klinkt het zachte geluid van een aantal vrouwenstemmen. Vijftien om precies te zijn. In anderhalf uur tijd krijgen ze tijdens een workshop nieuwe technieken aangeleerd van Babette Labeij, die als zangcoach bekend werd door onder andere Idols, X-factor en The Voice.

De vijftien vragen Labeij het hemd van het lijf - 'Waarom ben ik zo snel buiten adem als ik zing?' - en lachen om haar grappige anekdotes - 'Je stembanden zijn net de teugels van een paard die je zelf kan besturen', en 'Als het that time of the month is laat ik me nooit boeken; dan zing ik zo vals als iets'.

‘Ons mam is te bescheiden’

Onder die vijftien vrouwen zitten Nicole Strijbosch en haar dochter Britt. Laatstgenoemde doet al drie jaar mee aan de Helmondse Musical. ,,Van de hele musical vind ik zingen het allerleukst. Toen kwam deze workshop voorbij. Als ik hier niet aan mee had gedaan, had ik het echt dom gevonden van mezelf.”

Quote Ik merkte het laatste jaar dat ik tijdens het zingen last had van mijn ademhaling. Zij merkte meteen waar dit aan lag Nicole Strijbosch, deelnemer workshop

Dochterlief nam moeder mee op sleeptouw: ,,Ons mam is heel muzikaal, alleen daar is ze te bescheiden voor.” Moeder vult haar aan: ,,Ik zing heel graag, maar ken mijn onzekerheden. Babette is natuurlijk heel goed. Daarom was ik wel nieuwsgierig naar haar bevindingen. We wilden onze vragen kunnen stellen.”

En dat is gelukt: ,,Ik merkte het laatste jaar dat ik tijdens het zingen last had van mijn ademhaling. Zij merkte meteen waar dit aan lag. En ik snapte weer wat zij bedoelde. Dat vond ik heel leuk. Ik heb er dus echt iets aan gehad.”

Iets doen voor Helmonders

Organisator van de middag en normaal gesproken productieleider van de musical is Bregje van Ekert. ,,In 2014 zijn wij begonnen met de Helmondse Musical. Dit jaar zouden wij onze vierde voorstelling geven, 'Hotspot' was de naam, maar door corona hebben wij dit af moeten blazen. Als stichting krijgen wij geld van sponsoren. Daarmee willen we iets doen voor de Helmonders. Vorig jaar besloten we om een Academy op te zetten waar we clinics geven. Dit zou eigenlijk volgend jaar starten, maar door corona hebben we hem naar voren geschoven. Eigenlijk waren de clinics ook allemaal afgezegd. Maar gelukkig kon deze eindelijk wél doorgaan.”

Nog meer workshops op de planning

Voor de aankomende tijd staan er nog verschillende workshops op de planning: ,,Onder andere een dans-, orkest-, microfoontechniekworkshop. Die hebben we verplaatst naar volgend jaar. Aan elke workshop kunnen vijftien mensen meedoen. Of je bij de Helmondse Musical zit of niet, maakt niet uit. Je bent altijd welkom. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk.” Daar sluiten moeder en dochter Strijbosch zich bij aan: ,,Zeker, ik vond het super”, zegt moeder Nicole. ,,En ook nog een leuke, eerlijke vrouw. Daar houd ik van. Ik zou de volgende keer zo weer mee willen doen.”