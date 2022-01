Ze kunnen weer binnenlopen bij De Cirkel: ‘Juist omdat we elkaar begrijpen, hoef je niet veel over de ziekte te praten’

QR-codes worden gecontroleerd en er is een beperkt aantal mensen tegelijk binnen. ,,Het is een kwetsbare groep", zegt gastvrouw Anneke Bukkems. ,,We blijven voorzichtig.” Daarom gaat een deel van de fitnessgroep na afloop van de les direct naar huis, in plaats van hier nog een bakje koffie drinken. Dat het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten in Helmond en De Peel weer open kan, is het belangrijkst.