Zeer grote brand in Helmond, brandweer beschouwt pand met meerdere bedrijven als verloren

UPDATEHELMOND - In een pand met meerdere bedrijven aan de Vossenbeemd in Helmond heeft zaterdagochtend een grote brand gewoed. De vlammen sloegen uit het dak; de brandweer beschouwt het pand als verloren. Omwonenden die last hadden van de rook, werden via een NL-Alert opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.

Heel veel directe omwonenden waren er overigens niet; het pand ligt in een industriegebied. De brand werd even na 04.00 uur voor het eerst gemeld. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer kon het pand vanwege de grote vlammenzee echter niet in om dat helemaal uit te kunnen sluiten. De hulpdiensten waren in totaal met zo’n honderd mensen aan het werk.

‘Weinig meer te redden’

Jos van den Akker, hoofdofficier van dienst namens de brandweer, beschouwt het pand als verloren. ,,Het is een gebouw dat uit één compartiment bestaat. Als een brand zich eenmaal zo ver heeft ontwikkeld als nu, is er weinig meer te redden.” De aandacht ging zaterdagochtend uit naar het beperken van de hitte en het zo gecontroleerd mogelijk laten afbranden van het pand. Vooral aan de voorkant brandde het flink. Aan de achterzijde heeft het naastgelegen logistiek bedrijf Van den Broek een aantal trailers weg kunnen halen, om te voorkomen dat het vuur zou overslaan.

De brandweer verwachtte aanvankelijk dat het hele bedrijfspand in vlammen op zou gaan. Uiteindelijk lukte het toch om de achterkant van het gebouw te sparen. De voorkant liet de brandweer zo gecontroleerd mogelijk uitbranden. Vanaf ongeveer 06.00 uur leken de grootste vlammen gedoofd. Wel waren er nog diverse kleinere brandjes in het pand en was er nog flinke rookontwikkeling.

Het is al de tweede grote brand in minder dan een etmaal; vrijdagmiddag verwoestte vlammen het oude kantoor van Edah aan de Kanaaldijk N.O.

Volledig scherm Zeer grote uitslaande brand in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm Zeer grote uitslaande brand in Helmond. © Fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels