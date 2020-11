Zelfrijdend busje tussen station Brandevoort en Automotive Campus in Helmond komt later

Is de redding voor het theater een digitale stoel? ‘Het is echt een uitkomst, maar blijft een noodoplos­sing’

6 november EINDHOVEN - In je joggingbroek thuis op de bank live naar een toneelstuk kijken met Pierre Bokma die op dat moment optreedt in een (bijna) leeg theater Speelhuis? Of naar een show van Henry van Loon in Bergeijk, of een kerstconcert van de 3JS in Helmond? Dat moet straks allemaal kunnen met een ‘V-ticket’, waarmee je een digitale stoel in het theater koopt.