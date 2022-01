Zelfservice in de fietsenstalling op station Helmond en betalen als je langer dan 24 uur parkeert

Man gewond bij steekpar­tij in senioren­com­plex in Helmond, politie krijgt verwarrend telefoon­tje

HELMOND - Bij een steekpartij in een seniorenwoning aan de Kortenaerstraat in Helmond is dinsdagnacht een man gewond geraakt. De politie hield later op de nacht een vrouw (42) aan bij het ziekenhuis.

8:05