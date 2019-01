Zes arrestaties en Europol-onderzoek na aanhouding vals geld in Helmond

Dat gebeurde na een grootschalig onderzoek waarbij onder meer Europol een rol speelde, laat de politie woensdagavond weten. Naast het cashgeld werden ook een telefoon met SIM-kaart, middelen voor de productie van vals geld en middelen voor de verspreiding van vals geld in beslag genomen. ,,Het onderzoek spitste zich toe op het vervaardigen van en de distributie en handel in valse bankbiljetten van twintig en vijftig euro.”

Europol

In de zomer van 2017 ging het balletje rollen. Toen werd een verdachte aangehouden die op drie locaties in Helmond vals geld had uitgegeven. Dit leidde naar een aantal locaties in Almere.

Geldhond

,,Bij het onderzoek werd een geldhond ingezet, die speciaal getraind is om echt en vals geld te onderscheiden.” De recherche zet het onderzoek voort. ,,Vermoedt u dat een biljet vals is? Neem dit niet aan”, waarschuwt de politie. Via de site van De Nederlandse Bank kan gecontroleerd worden of een biljet echt is.