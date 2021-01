Zes middelbare scholen willen 'onder de motorkap’ gaan samenwerken

Een goed gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen.



Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, leggen we deelnemers zeven controversiële vragen voor. U geeft daar online antwoord op en vervolgens wordt u gekoppeld aan iemand bij u in de buurt. Daarmee kunt u in gesprek, maar mochten de regels zijn zoals ze nu zijn, is het natuurlijk niet onze bedoeling om duizenden mensen op de been te brengen. Zijn de regels nog streng, dan kunt u digitaal met elkaar in gesprek, via de laptop of telefoon.



Dit zijn de stellingen waarop je met elkaar in gesprek kan gaan, klik bij de eerste vraag op ja of nee en alle stellingen verschijnen: