Zeugenfokker Mierlo wil huizen op kilometer afstand houden

PIT-team stuit op illegale brouwketel in Asten en illegale afvalver­wer­king in Helmond

17:19 ASTEN - Bij inval in een schuur in het buitengebied van Asten heeft het PIT-team woensdag een illegale brouwketel voor alcoholische drank aangetroffen. Ook lag er materiaal om wiet mee te kweken. Alles is in beslag genomen.