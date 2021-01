Zeven aanhoudingen in Helmond, onder meer voor opruiing: ‘Een van de raddraaiers werd tijdens rellen in Eindhoven ook al opgepakt’

Een goed gesprek over belangrij­ke maatschap­pe­lij­ke thema’s, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen

23 januari Moeten we over op kernenergie? Is de basisbeurs klaar voor een comeback? Moet de zorgpremie leeftijdsafhankelijk? Grote onderwerpen die ondergesneeuwd dreigen te raken door alles wat met corona te maken heeft. Toch zijn ze belangrijk, met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht. Nu we in een langdurende lockdown wat meer op onszelf zijn teruggeworpen, valt het niet mee om met anderen in gesprek te gaan over deze thema’s. Wij willen u daar graag bij helpen.