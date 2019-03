Zevende Olympische Spelen voor Janssen-Fritsen uit Helmond

Speelgoed­on­der­ne­mers in de Peel steunen elkaar

6:00 HELMOND - Een grote Duplo-trein of barbiepop uitzoeken blijft mogelijk in Helmond en De Peel. De vijf filialen van Intertoys blijven open na de overname door Green Swan. Desondanks is er nog niet overal sprake van opluchting en blijft er onzekerheid over de toekomst.