Zevertéjater bewijst: Helmonds is nog niet 'douwd'

Vuil water oorzaak stankoverlast Achtse Barrier

24 maart EINDHOVEN - De oorzaak van de stank in de Achtse Barrier in Eindhoven-Noord is bekend. De Ekkersrijt bleek ernstig vervuild te zijn door met 'icing' vervuild water, water dat door het ijsvrij maken van vliegtuigen op Eindhoven Airport bij regenval in het beekje stroomde.