Zie ginds komt de stoomboot... Wie was in 1968 bij de sinterklaasintocht in Helmond?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Hoe kan het ook anders in het weekend dat de Sint in ons land arriveert; uit de oude doos dit keer een foto van de Sinterklaasintocht.

Niemand had gehoord van Kick Out Zwarte Piet. Over de kleur van de pieten was nog geen discussie toen de goedheiligman in Helmond onthaald werd op zondag 10 november 1968. Op de achtergrond de fabriek van Diddens en Van Asten aan de Kanaaldijk N.O. Wie was erbij, als jeugdbrigadier bijvoorbeeld? Hoe ging de intocht toen? Wat dragen die kinderen linksonder op de foto? Had u een bijzonder sinterklaasfeest dat jaar? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van de Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Paulusschool Communiecanten + klassenfoto, 15-4-70 © Jozef van den Broek/RHCe

De foto van vorige week was een klassenfoto van leerlingen van de Paulusschool in Helmond. De foto is gemaakt in april 1970.

Dat wandkleed waar de kinderen voor staan, moet een echte blikvanger zijn geweest. Het is groot en kleurig en gemaakt door textielkunstenaar Willi Martinali (Beek en Donk, 1914 - Deurne, 1983). Het leuke is dat leerlingen mochten meehelpen.

Ome Willi Martinali, kunstenaar

,,Het doek is gemaakt door de leerlingen die op de foto staan. In opdracht van en in samenwerking met mijn oom Willi Martinali. Het is met veel plezier gemaakt en heeft lange tijd in de aula van school gehangen”, meldt Leendert Martinali. Hij staat op de tweede rij, helemaal rechts. Achter hem staat broeder Ferreol.

,,Och ja, Leendert”, zegt Dorothé Elbersen - Van Sas (61). Ze wist dat een klasgenoot familie was van de kunstenaar die het doek maakte, maar wie ook alweer… ,,Ik kreeg een lapje stof en daar moest ik iets op naaien, of iets van maken. Alle lapjes samen werden dat enorme doek.”

De klassenfoto heeft ze nog. Ze zat toen in de derde klas. ,,Het meisje met de geruite blouse en het witte strikje. Dat ben ik.” Derde van rechts op de tweede rij. Ze kijkt niet naar de fotograaf maar schuin naar beneden. Of dat nu is omdat een klasgenoot iets zegt of omdat ze door iets anders werd afgeleid, weet ze echt niet meer.

Quote Meneer Van Cruchten heeft nog in mijn poesieal­bum geschreven. Iets over een hondje Dorothé Elbersen - Van Sas , Oud-leerling Paulusschool Helmond

Ze weet wel dat het geen communiefoto is. De summiere omschrijving die bij de foto was achtergelaten, leek daar op te wijzen. Volgens Elbersen was het een ‘gewone’ klassenfoto. ,,Daar deed iedereen zijn zondagse kleren voor aan. Dat was toen gebruikelijk.”

Links op de foto staat de leerkracht, meneer Van Cruchten. ,,Hij heeft nog in mijn poesiealbum geschreven. Iets over een hondje. Dat je die dingen onthoudt…”

Meisjes naar de huishoudschool

Elbersen woonde destijds in de Hobbemalaan. De meeste van haar klasgenoten kwamen uit Helmond-Noord, met name uit de Wilma. Na de lagere school ging ze naar de St. Jan mavo. ,,Dat kon toen eigenlijk niet; meisjes gingen naar de huishoudschool.” Zij en klasgenoot Francis waren de uitzondering. Daarna heeft Elbersen een verpleegopleiding gedaan. Nu werkt ze in het Elkerliek ziekenhuis.