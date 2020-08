Zie je Helmondse Jorik lopen op het strand? Hij lust vast een ijsje

Vanochtend begon hij aan zijn tocht. Een onbekende is hij niet, hij deed onlangs mee aan Expeditie Robinson.



Tien jaar geleden verloor Jorik zijn dochtertje Bo. Zij zou binnenkort haar tiende verjaardag vieren. ,,Ik wilde teruggaan naar mezelf, waarderen wat ik heb. En ik heb de drang om haar te laten zien dat het goed gaat met pappa. Dus wilde ik gaan wandelen en daar meteen een goed doel aan koppelen.” Dat doel is Make a Memory geworden, een stichting waar het gezin zelf ook veel aan had in de tijd dat Bo overleed. ,,Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor de stichting Make a Memory die van onschatbare waarde is bij verlies, rouw en verdriet.”