Ziggo: banner in beeld beste manier om klant te bereiken

,,Ik snap dat het misschien de film verstoord, maar zo’n banner valt ook op. Wij willen dat onze klanten in beweging komen en niet zonder tv komen te zitten’’, aldus een woordvoerster van VodafoneZiggo. Ze reageert daarmee op klachten van analoge tv-kijkers. Die vinden het heel vervelend dat er steeds een balk in beeld komt die hen informeert over het uitschakelen van het analoge signaal per 24 september. Alle abonnees van de kabelexploitant kunnen vanaf dan alleen nog digitaal kijken.

De woordvoerster legt uit dat de banner in beeld onderdeel is van de informatiecampagne. En dat het ook zo is afgestemd met de zenders. Ervaring in andere regio’s die eerder zijn overgegaan op volledig digitaal heeft het bedrijf volgens haar geleerd dat zo’n banner de beste manier is om klanten bereiken. Drie weken voordat het analoge signaal wordt uitgeschakeld gaat de banner aan. De eerste twintig minuten van het uur is de balk bovenin beeld constant te zien, vervolgens staat-ie veertig minuten uit. ,,Ik begrijp de frustratie, maar het is het meest effectieve informatiemiddel en we gaan ’m niet uitzetten.’’