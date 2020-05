Zo komt het dat het water in het Helmondse kanaal uitzonderlijk helder is

HELMOND - In sommige hoeken drijft nog wat zwerfafval, maar grote delen van het kanaal in het centrum van Helmond bevat de laatste tijd opvallend helder water. Zó helder zelfs, dat planten op de bodem duidelijk te zien zijn.

Meestal is het water in ‘de knaal’ tamelijk troebel en oogt de Zuid-Willemsvaart donker. De reden voor de opklaring is eenvoudig, volgens ecologen. De zon schijnt veel de laatste weken, waardoor waterplanten groeien als kool. Door de groeihonger eten die organismen veel, waardoor het water schoner wordt. „Het zijn ideale omstandigheden voor alles wat in het water leeft”, zegt eco-hydroloog Jon Mensink uit Liessel.

Water verbetert

Ook Waterschap Aa en Maas komt met die verklaring. „Er wordt veel voedsel aan het water onttrokken”, meldt ecoloog Bart Brugmans. „Dit zien we al jaren, mogelijk speelt mee dat in België en Frankrijk ongezuiverde lozingen steeds minder vaak voorkomen, waardoor het water in de Maas verbetert. Dat water komt ook in Helmonds kanaal. Wat nu ook meespeelt is dat het zonnig, maar nog relatief koud is, waardoor de algengroei nog achterblijft. Algen maken het water troebel.”

Suggesties dat de coronacrisis een rol speelt, kloppen niet. Dus het is niet zoals in Venetië, waar de grachten helderder zijn doordat veel bootverkeer is komen stil te liggen. In het Helmondse kanaal door het centrum wordt al jaren niet meer gevaren.