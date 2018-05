Zo ziet de nieuwe N279 bij Gemert, Laarbeek en Helmond eruit

HELMOND - Nieuwsgierig hoe de N279 er in 2023 uitziet? De provincie Noord-Brabant heeft hiervan 3d-tekeningen gemaakt, inclusief omleiding bij de Helmondse wijk Dierdonk.

De impressies van de vernieuwde N279 zijn vanaf dinsdag 29 mei te bekijken in een app op de site van de provincie. Op dat moment ligt het ontwerp ook ter inzage voor eventuele bezwaarmakers. Het ED kreeg alvast enkele plaatjes.

Daarop is bijvoorbeeld goed zien is hoe de rotonde bij Gemert plaatsmaakt voor een flink viaduct. De Gemertseweg gaat hierbij over de N279, zodat doorgaand verkeer zonder oponthoud kan doorrijden. Alleen automobilisten die wisselen van Gemertseweg naar N279 en vice versa, krijgen te maken met stoplichten.

Op andere afbeeldingen is in één oogopslag duidelijk hoe omleiding bij de Helmondse wijk Dierdonk en de aansluitingen met Deurneseweg en Rochadeweg gaan lopen.

Grofweg krijgt de N279 overal stil asfalt en waar mogelijk ongelijkvloerse kruisingen. De weg blijft tussen Veghel en Asten bestaan uit twee rijbanen. De viaducten worden zo gebouwd dat verbreding naar twee keer twee rijstroken in de toekomst mogelijk is, mocht de verkeersdrukte dat verlangen.

Provinciebestuurder Christophe van der Maat is nog druk doende om ook slimme verkeersoplossingen te bedenken die de doorstroom van auto's kunnen bevorderen. „Zo vragen we bedrijven als Jumbo om te kijken of zij iets met tijdzonering kunnen doen.” Zo'n middel kan helpen voorkomen dat vrachtwagens allemaal op dezelfde tijd op pad gaan.

Bewoners van de Helmondse wijken Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis kunnen rekenen op extra maatregelen tegen geluidshinder. De provincie wil hiervoor meer doen dan wettelijk verplicht is, zegt Van der Maat. De gemeente Helmond steekt in elk geval 3,5 miljoen euro in geluidswallen en andere dempende oplossingen.

Eind dit jaar moeten het ontwerp en bijbehorend bestemmingsplan definitief zijn. Als alles volgens plan verloopt, gaat in 2020 de eerste schop in de grond. De vernieuwde N279 is dan klaar in 2023.

Volledig scherm N279 aansluiting Wolfsputterbaan en omleiding Dierdonk. © Provincie Noord-Brabant

Volledig scherm N279 gezien vanuit de Wolfsputten. © Provincie Noord-Brabant

Volledig scherm N279 gezien vanuit Scheepstal. Hier komt een viaduct over de N279. © Provincie Noord-Brabant

Volledig scherm De omleiding bij Dierdonk voert via een laag viaduct over de Bakelse Aa. © Provincie Noord-Brabant

Volledig scherm N279 aansluiting met Deurneseweg. © Provincie Noord-Brabant