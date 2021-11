Zo ziet het nieuwe Helmond er straks uit; water en groen rijgen alle delen van het stadshart aan elkaar

Ondernemen in de Heistraat Bert van Eyck, derde generatie wijnverko­pers: ‘Hou eens op met plannen maken, hou de straat schoon’

HELMOND - Bij de laatste investering heeft Bert van Eyck van Van Eyck Wijnkelders even goed nagedacht: wil hij in de Heistraat blijven? Het antwoord was ja. ,,Deze straat heeft een bepaalde charme, ik voel me lekker hier.”

22 november