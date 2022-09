‘Zomaar’ 1,5 miljoen extra voor nieuw stadhuis: ‘Blijkbaar heeft de gemeenteraad er niks over te zeggen’

Bliksemin­slag met oorverdo­ven­de knal verwoest dak van Helmonds huis, buurt helpt bewoner naar buiten

HELMOND - Een keiharde knal, alle lichten in de straat die uitvallen en vervolgens een brandlucht: een blikseminslag zorgde in de Honoriusstraat in Helmond donderdagavond voor spannende momenten. Het dak van een van de huizen vloog in de fik, buurtbewoners hielpen een man naar buiten.

10:56