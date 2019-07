Zomaar pizza’s van een vicewereldkampioen bij La Bocca Grande in Helmond

Hij komt uit het Zuid-Italiaanse Calabrië, de chef-kok van La Bocca Grande, vertaald De Grote Mond. Nou, pizzaiolo (zie kader) Martino Cusamano mag best praatjes hebben, want in 2012 werd hij tweede bij het WK pizzabakken. Hij bestierde gerenommeerde restaurants in Liverpool en streek bijna een jaar geleden neer in Helmond, in de Kerkstraat. We nemen een drankje op het terras voor het monumentale pand, met uitzicht op de Sint-Lambertuskerk. De verkeersdrukte van de Kasteel-Traverse vormt nou niet bepaald fijne achtergrondmuziek. Jammer.