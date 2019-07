Zomerkermis in Helmond is begonnen

Struikel­ste­nen voor Holocaust­slacht­of­fers in Helmond

11 juli HELMOND - De 21 struikelstenen voor Holocaustslachtoffers in Helmond worden niet op één, maar verspreid over twee dagen onthuld. Op 25 en 26 september gebeurt dat met het nodige ceremonieel in aanwezigheid van nabestaanden, muzikanten en hoogwaardigheidsbekleders.