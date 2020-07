Zon, geen zee, wel een strand in hartje Helmond; vakantiegevoel op Bobby’s Beach

Het enigszins viezige opslag- en parkeerterrein achter Bobby’s Bar en café Frendz aan de Steenweg in Helmond is afgelopen week veranderd in een hippe strandtent. Op het grote stadsstrand – 50 kuub zand is er gestort - is plaats voor tientallen gasten. De hele zomer lang zal het er zeven dagen in de week bruisen van de activiteiten. ,,Zo lang het mooi weer is blijven we open”, zegt mede-eigenaar Geert Blenckers van Bobby’s Beach.