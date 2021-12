Zonder goed gesprek met de buurt wordt er niet eens gekeken naar de aanvraag voor een zonnepark of woningbouw

Drogiste­rij­ke­ten Die Grenze heeft nu filiaal in Helmond, bedrijf koopt restpartij­en uit heel Europa

HELMOND - Het is een winkel die hier in de regio nog nergens te vinden was. Drogisterijketen Die Grenze, begonnen in het oosten van het land, heeft in Helmond een filiaal geopend.

8 december