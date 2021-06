Zonneparkbouwer dreigt met juridische stappen bij afschieten plan Stiphout

Bij Ethel Freriks begint ondanks alles toch altijd weer ’t horeca­bloed te kriebelen; ze is terug met lunchcafé

26 juni BAKEL - Ze had de deur naar de horeca definitief achter zich dichtgegooid, dacht Ethel Freriks. Maar dat was fout gedacht. In Bakel runt ze binnenkort een nieuwe lunchroom. Niet de zakelijke kant. ‘Ik ben een mensenmens.’