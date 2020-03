Zorgblogger Tommie Niessen: ‘De zorg is supersterk, de mensen houden 't vol’

Tommie Niessen is ZZP’er én hij werkt in de zorg. Het geeft de Helmonder de vrijheid waar hij naar op zoek is. De ene keer werkt hij een periode in een verzorgingshuis, dan weer is hij een aantal maanden bezig met lezingen, workshops of een boek over de zorg. ,,In december werkte ik voor het laatst in de wijkzorg”, vertelt Niessen, aan de telefoon. ,,Maar vanaf deze week sta ik weer op de vloer. Door de uitbraak van corona voelt dat als een soort plicht op dit moment.”