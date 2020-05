Zorgen bij kinderopvang over grote toeloop

Nieuwe directrice Jule Frantzen van De Knip: ‘Er is hier toch een mooi ritme ontstaan’

5 mei HELMOND - Jule Frantzen (46) is nu honderd dagen onderweg als directrice van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Normale werkdagen zijn er amper. ,,Maar zullen we het niet de hele tijd over corona hebben?”